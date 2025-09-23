El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 22°C durante la tarde, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 21°C, lo que sugiere un ambiente cálido y confortable. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 33% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, antes de que el calor se haga más presente.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 7 y 19 km/h. Durante la mañana, la brisa será suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en la tarde. Esta brisa del noreste no solo refrescará el ambiente, sino que también será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades en la costa o en el mar.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Los cielos despejados continuarán hasta la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16°C hacia el final del día.

La salida del sol se producirá a las 08:23, y el ocaso será a las 20:31, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural. En resumen, el tiempo en A Illa de Arousa hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa refrescante que hará de este un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza natural de la isla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.