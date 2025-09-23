El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. Este rango de temperaturas es ideal para actividades al aire libre, así que es un buen momento para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

A medida que avance la tarde, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas a partir de las 17:00 horas. Sin embargo, estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden estar tranquilos, ya que no se esperan sorpresas en forma de lluvia.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, la humedad se situará en torno al 64%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 90% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance y las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación más cómoda en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 34 km/h. Estas condiciones de viento pueden hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. A medida que el día avance, el viento se irá calmando, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

El orto se producirá a las 08:23 horas y el ocaso a las 20:31 horas, brindando un día con una buena cantidad de luz solar. En resumen, A Guarda disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el inicio del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.