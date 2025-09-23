El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Gondomar se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 10 grados a media mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo a un 46% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá en las primeras horas, especialmente con la brisa que soplará desde el noreste.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. A partir de la tarde, el viento cambiará a dirección oeste, alcanzando rachas de hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Gondomar podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 20:30 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la noche. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy se caracteriza por cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados, lo que promete un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que el otoño se asiente por completo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.