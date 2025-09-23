El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, A Estrada se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día. Este aumento en la temperatura será notable, especialmente en la tarde, cuando se espera que el termómetro marque su punto más alto.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 32% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un ambiente confortable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 4 y 19 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en la tarde. Esta brisa fresca será un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de A Estrada pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes también permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día ideal para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:29, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en A Estrada para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que el día sea perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.