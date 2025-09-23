El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá mayormente despejado, comenzará a mostrar algunas nubes altas a partir de la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento, aunque moderado, contribuirá a mantener un ambiente agradable y despejado, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a la tarde, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 21 grados , descendiendo ligeramente hacia la noche. La humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 40% hacia las últimas horas del día, lo que permitirá que la sensación térmica sea más confortable. La puesta de sol se producirá a las 20:29, marcando el final de un día que, a pesar de la llegada del otoño, se presenta con características más propias del verano.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. No se esperan lluvias, lo que permitirá que los habitantes y visitantes de la localidad aprovechen al máximo este día soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.