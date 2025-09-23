El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 81% y aumentando hasta un 89% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá mayormente despejado, comenzará a mostrar algunas nubes altas hacia la tarde. Estas nubes no traerán precipitaciones, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia se mantenga en cero durante todo el día.

El viento será un factor notable, soplando desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 km/h. En las horas más activas de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 43 km/h. Esto puede proporcionar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. La humedad también aumentará, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca. El ocaso se producirá a las 20:30, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco, se transformará en una tarde cálida y agradable.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy es ideal para actividades al aire libre, con cielos despejados y temperaturas agradables. Se recomienda disfrutar del día, aprovechando el sol y el viento, antes de que las temperaturas desciendan por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.