El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, A Cañiza se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados , alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura fluctúe, con mínimas de 8 grados en las horas más frescas de la mañana y máximas que podrían llegar a los 20 grados en las horas centrales. Este rango térmico será ideal para quienes planeen salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas. La sensación térmica se verá favorecida por la ausencia de precipitaciones, ya que no se prevé lluvia en ninguna de las horas del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Con niveles que oscilarán entre el 36% y el 95%, se anticipa que la humedad será más alta en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance la jornada. Esto podría hacer que las primeras horas de la mañana se sientan un poco más frescas y húmedas, pero a medida que el sol calienta, la sensación será más seca y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán entre 5 y 27 km/h, predominando de dirección noreste y este. Las velocidades del viento serán más notables en las horas de la tarde, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, lo que podría aportar una brisa refrescante en medio del calor. Esta combinación de viento y temperaturas agradables hará que el día sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 20:28, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, A Cañiza disfrutará de un día espléndido, perfecto para aprovechar al máximo el inicio del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.