El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados en las primeras horas del día, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Este incremento en el calor será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 75% por la mañana y descenderá hasta un 41% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que las condiciones sean cómodas para los residentes y visitantes de la zona.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 10 km/h, que irán aumentando a lo largo del día, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en la tarde. Este viento fresco ayudará a mitigar el calor, especialmente en las horas más cálidas del día, y será un alivio para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día. No se esperan lluvias, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos. La ausencia de precipitaciones y el cielo despejado son ideales para disfrutar de actividades como senderismo, paseos por la playa o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Cangas disfruten de un hermoso atardecer, que se producirá alrededor de las 20:30. Con un orto a las 08:23, el día promete ser una celebración del inicio del otoño, con condiciones climáticas que invitan a salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.