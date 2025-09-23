El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 83% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde. Este incremento en la temperatura será acompañado por una disminución gradual de la humedad, que bajará a niveles más confortables, alrededor del 36% hacia la tarde. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 7 y 19 km/h. Durante las horas de mayor actividad, especialmente entre las 12:00 y las 18:00, se anticipan ráfagas más intensas, alcanzando hasta 34 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día, aunque se recomienda tener precaución si se realizan actividades que requieran estabilidad, como paseos en bicicleta o deportes al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 16 grados a última hora. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables.

El ocaso se producirá a las 20:30, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol en un cielo que, aunque comenzará a nublarse, seguirá siendo mayormente despejado. En resumen, el día de hoy en Cambados se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un tiempo mayormente soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.