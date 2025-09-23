El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

Hoy, 23 de septiembre de 2025, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 24 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, alcanzando un 85% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a un 31% hacia la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que el calor se sienta más cómodo a medida que avanza el día. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes se mantengan hidratados, especialmente durante las horas más cálidas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, aumentando a 19 km/h en la tarde. Las ráfagas más fuertes se esperan alrededor de las 19:00 horas, cuando el viento podría alcanzar hasta 36 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas cálidas, pero se aconseja tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 20:29 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje natural de Caldas de Reis en todo su esplendor.

En resumen, el tiempo de hoy en Caldas de Reis será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y disfrutar de la belleza de la naturaleza en esta encantadora localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.