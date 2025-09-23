El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 23°C hacia la tarde, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 22°C durante la tarde, con un ligero descenso hacia la noche, donde se prevé que baje a 15°C. La humedad relativa será variable, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 67% al final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de frescura se hará más evidente conforme se acerque la noche.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento, aunque moderado, será un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas. La puesta de sol se producirá a las 20:29, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de Barro podrán disfrutar sin la preocupación de la lluvia.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es una excelente oportunidad para aprovechar el inicio del otoño en un entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.