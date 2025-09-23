El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baiona según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Baiona, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 19 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, donde se prevé que se registren 19 grados a las 15:00 horas.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 56% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco en las primeras horas, se sentirá más cómodo a medida que la humedad disminuya y las temperaturas aumenten.
En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Este viento moderado será un aliado para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, ya que contribuirá a mantener un ambiente agradable.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Baiona podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, ideal para paseos por la playa o actividades en la naturaleza. Las condiciones son perfectas para disfrutar de la belleza del entorno natural de la región, con un cielo despejado que permitirá apreciar la belleza del paisaje.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:30 horas. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la velada sea ideal para cenas al aire libre o paseos nocturnos.
En resumen, el tiempo en Baiona para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados que aportarán frescura al ambiente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.
- La nueva Praza do Rei: mirador a la ría con tumbonas, arbolado y gradas para eventos
- La fragata rusa «Shtandart», vetada por Bruselas, irrumpe en aguas gallegas
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- Así será la nueva Praza do Rei de Vigo
- La Policía investiga la paliza a un joven de madrugada en pleno centro de Vigo
- Las tareas para acabar con especies invasoras cortan un carril de la autovía
- Evacuados por el techo seis menores y la conductora de un autobús escolar que volcó en Ponteareas