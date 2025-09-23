El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, As Neves se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados, pero se espera un aumento gradual que alcanzará su punto máximo en la tarde, cuando el termómetro podría llegar hasta los 24 grados. Esta variación térmica sugiere que es recomendable vestirse en capas, para adaptarse a los cambios de temperatura a medida que el día avanza.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la mañana, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 30-40% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría ser notable, especialmente en áreas abiertas. Este viento fresco ayudará a moderar la sensación térmica, haciendo que las temperaturas más altas se sientan más agradables.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvia y el cielo despejado son ideales para actividades al exterior, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en la naturaleza.

En resumen, As Neves disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una jornada perfecta para aprovechar al máximo el aire libre, con la certeza de que las condiciones climáticas serán favorables durante todo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.