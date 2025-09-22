El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

Hoy, 22 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un panorama mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se espera que el estado del cielo pase a poco nuboso en algunos momentos. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 13 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 20 grados en las horas más cálidas del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 77% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de bochorno en las horas centrales. A medida que avance la tarde, la humedad se situará en torno al 58%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 9 y 25 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en zonas abiertas. Este viento fresco ayudará a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los habitantes de Vilanova de Arousa disfruten de un día sin interrupciones por el mal tiempo, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden.

El amanecer se producirá a las 08:22 y el ocaso a las 20:32, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará aún más, permitiendo que las temperaturas caigan a niveles más frescos, alrededor de 14 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Vilanova de Arousa para hoy se caracteriza por un día mayormente nublado, temperaturas agradables y un viento notable que aportará frescura. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la variabilidad del tiempo en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.