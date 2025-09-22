El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilagarcía de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 22 de septiembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, pero a medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.
La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 73% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, situándose en torno al 45% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 2 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en zonas abiertas. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.
A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 20:32, las temperaturas comenzarán a descender, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un atardecer claro y agradable. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 10 grados .
En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para aprovechar el inicio del otoño en un entorno natural, ya sea paseando por la playa o disfrutando de la gastronomía local en alguna de las terrazas de la ciudad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.
