El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:21. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta al inicio del día, alcanzando un 81% a la 01:00, pero irá disminuyendo gradualmente.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 19 grados alrededor de las 15:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo despejado, lo que hará que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre. La brisa será suave, con vientos predominantes del noreste, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la tarde, la humedad relativa también disminuirá, bajando a un 42% hacia las 15:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados a las 21:00. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 64% hacia el final del día.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias en ninguna de las horas del día, lo que significa que los residentes de Vilaboa podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para salir y disfrutar del entorno natural.

El ocaso se producirá a las 20:31, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco, se tornará cálido y agradable en las horas centrales. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves hará que hoy sea un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el campo, realizando deporte o simplemente relajándose en un parque. En resumen, el tiempo en Vilaboa hoy será propicio para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con un ambiente cálido y seco que invitará a salir y aprovechar el día.

