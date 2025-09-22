El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

Hoy, 22 de septiembre de 2025, Vila de Cruces experimentará un día mayormente despejado durante las primeras horas, con cielos despejados desde la medianoche hasta las 5 de la mañana. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Las temperaturas en estas horas oscilarán entre los 7 y 9 grados , con una humedad relativa alta que rondará el 94% al inicio del día, disminuyendo gradualmente.

A partir de las 8 de la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 6 grados, mientras que la humedad se mantendrá en un 89%. Durante la mañana, se prevé que el viento sople del norte a una velocidad de entre 6 y 8 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, a medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde.

A partir del mediodía, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, pasando de poco nuboso a nuboso y muy nuboso en las horas de la tarde. Esto se traducirá en un ambiente más fresco y menos soleado, con temperaturas que se mantendrán entre los 14 y 16 grados. La humedad relativa también experimentará un descenso, llegando a un 54% en la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas durante el día, aunque hay una probabilidad del 5% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en la tarde, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que las condiciones climáticas se mantendrán relativamente estables.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 11 de la noche. El viento se mantendrá del norte, con ráfagas que podrían llegar a los 15 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

En resumen, Vila de Cruces disfrutará de un día mayormente despejado y fresco, con un aumento de nubes hacia la tarde y temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.