El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 20°C en las horas centrales de la tarde, proporcionando un tiempo agradable y templado.

A lo largo de la jornada, la temperatura se mantendrá en un rango cómodo, con mínimas de 12°C en las primeras horas y máximas que llegarán a los 20°C hacia la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 73% por la mañana y descenderá hasta un 52% al final del día. Esto hará que la sensación térmica sea más placentera, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 41 km/h en las horas más activas del día. La dirección del viento será predominantemente del noreste, lo que podría aportar una brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras. A pesar de la intensidad del viento, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

La tarde será especialmente propicia para disfrutar de la puesta de sol, que se espera que ocurra a las 20:32. Con un cielo despejado, los habitantes de Vigo podrán disfrutar de un espectáculo natural impresionante, con colores vibrantes que adornarán el horizonte.

Es importante recordar que, aunque las condiciones meteorológicas son favorables, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, especialmente durante las horas pico de radiación solar. En resumen, el día de hoy en Vigo promete ser una jornada espléndida, ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, con un tiempo que invita a salir y aprovechar al máximo el entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.