El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 14 y 20 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% y disminuyendo gradualmente hasta un 64% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante la mayor parte del día, con solo un leve indicio de posibles chubascos en la tarde, aunque con una probabilidad de precipitación del 0%.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 18 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas más suaves, pero a medida que el día avance, el viento se intensificará, alcanzando su máxima velocidad en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A lo largo del día, la nubosidad variará, pasando de un cielo cubierto a intervalos nubosos, especialmente en la tarde. Sin embargo, se espera que las horas de la mañana y la tarde estén marcadas por un cielo mayormente nublado. Las temperaturas más frescas de la mañana darán paso a un ambiente más cálido en la tarde, lo que podría invitar a los residentes a disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante el viento.

En resumen, Valga experimentará un día de clima variable, con temperaturas agradables y un cielo mayormente cubierto. Aunque no se anticipan lluvias significativas, la alta humedad y el viento moderado podrían influir en la sensación térmica. Es un buen día para salir, pero se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas y estar atentos a las condiciones del viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.