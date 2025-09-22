El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 49% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde, lo que proporcionará un tiempo templado y agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios verdes de la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes y visitantes de Tui disfruten de un hermoso ocaso, que se espera que ocurra a las 20:31. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado hará de este día una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre. En resumen, el tiempo en Tui para hoy es perfecto para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.