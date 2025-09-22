El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 11 grados durante las horas más frescas.

A partir de las 10 de la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 13 grados a las 11 de la mañana y subirá hasta los 16 grados al mediodía. La tarde será cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 22 grados, alcanzando su punto máximo a las 3 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 68% por la mañana, irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 7 km/h, que irán aumentando a lo largo del día, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona sin obstáculos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 20:32. En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.