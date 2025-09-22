El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que en las primeras horas de la mañana el cielo esté cubierto. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mejorarán, y se prevé que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 11°C por la mañana y alcanzará un máximo de 20°C por la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 75% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 39% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más cómodo y seco.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Soutomaior podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Este clima es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12°C hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 20:31, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Soutomaior podrán disfrutar antes de que caiga la noche.

En resumen, el tiempo de hoy en Soutomaior se caracteriza por un inicio cubierto que dará paso a un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada perfecta para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las condiciones favorables que ofrece el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.