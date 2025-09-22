El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Silleda se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera un aumento en la nubosidad a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que el día progrese, la temperatura alcanzará un máximo de 17 grados, proporcionando un ambiente fresco y agradable para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta al inicio del día, alcanzando un 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 48% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con una velocidad que oscilará entre los 4 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en espacios abiertos. Este viento fresco puede ser un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, se ha registrado una ligera posibilidad de lluvia en la mañana, aunque se espera que se mantenga en niveles mínimos. Esto permitirá que los habitantes de Silleda disfruten de un día sin interrupciones por mal tiempo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más nuboso, pero sin llegar a estar completamente cubierto. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos o deportes, especialmente en las horas centrales del día, cuando las temperaturas son más agradables.

El orto se producirá a las 08:19 y el ocaso a las 20:30, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, Silleda experimentará un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.