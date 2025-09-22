El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 12°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana. A medida que el día progresa, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20°C en la tarde, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 58% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque el ambiente se tornará más confortable conforme avance la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente en zonas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Sanxenxo podrán disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo, ideal para paseos por la playa o actividades recreativas en el entorno natural.

El amanecer se producirá a las 08:22 y el ocaso será a las 20:32, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día perfecto para disfrutar de la belleza de Sanxenxo, ya sea en la playa, en un paseo por el puerto o explorando los encantos de la localidad.

En resumen, el tiempo de hoy en Sanxenxo se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado que promete hacer de este día una experiencia memorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.