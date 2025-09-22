El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 22 grados hacia la tarde, proporcionando un día agradable para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 21 grados durante la tarde, con un ligero descenso hacia la noche, donde se prevé que baje a 14 grados. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 36% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, no se sentirá excesivamente húmedo, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección norte y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, se recomienda tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que los habitantes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad de las estrellas. El ocaso se producirá a las 20:31, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado. En resumen, el tiempo de hoy en Salvaterra de Miño será perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitará a salir y disfrutar del entorno.

