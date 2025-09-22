El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 76% al amanecer, pero disminuirá a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 40% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, las condiciones se tornarán más confortables a medida que el sol calienta el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas centrales del día. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean estar al aire libre, ya que las ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para cerrar el día.

En resumen, Salceda de Caselas experimentará un día de clima mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el inicio del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.