El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

Hoy, 22 de septiembre de 2025, Ribadumia se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será notable, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo a un 57% durante la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor en las primeras horas, pero a medida que el sol se eleva, la temperatura se sentirá más cálida. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Ribadumia podrán disfrutar de un tiempo seco y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves que oscilarán entre 2 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Hacia el mediodía, se espera que la velocidad del viento alcance los 12 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 36 km/h en las horas más activas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del norte y noreste, lo que podría aportar un ligero frescor a la atmósfera.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura continuará su ascenso, alcanzando los 19 grados a las 15:00 horas. Sin embargo, a medida que se aproxime la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados a las 21:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:32 horas.

Los amantes de las actividades al aire libre encontrarán en este día una excelente oportunidad para disfrutar de paseos y actividades recreativas, ya que las condiciones climáticas serán favorables. Con cielos despejados y temperaturas agradables, Ribadumia se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y de la comunidad. En resumen, el día de hoy promete ser una jornada apacible y soleada, perfecta para disfrutar de la llegada del otoño en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.