El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, especialmente en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto de nubes, con una descripción de "nuboso" que se mantendrá hasta las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera que el cielo se despeje, ofreciendo intervalos de sol que permitirán disfrutar de un tiempo más agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 21 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 12 grados, descendiendo a 10 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 75% y bajará a un 39% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, lo que significa que los habitantes de Redondela podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que el día avance hacia la tarde, el cielo se despejará aún más, permitiendo que los rayos del sol iluminen Redondela. La puesta de sol está programada para las 20:31, lo que brindará un hermoso espectáculo visual al final del día. En resumen, se prevé un día agradable y mayormente soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el inicio del otoño en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.