El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 12 y 20 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a elevarse, alcanzando los 19 grados hacia la tarde, lo que hará que el ambiente sea ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo a un 41% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo fresca, la tarde se sentirá más confortable y menos húmeda, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 2 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas debido al viento, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir, ya que no habrá necesidad de preocuparse por el paraguas. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el centro de la ciudad o excursiones a la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:31, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada perfecta para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores, aprovechando al máximo el tiempo favorable que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.