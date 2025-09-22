El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 20°C durante la tarde, lo que sugiere un día templado, aunque algo fresco en las primeras horas.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos de nubes que podrían dar paso a momentos de sol, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad de lluvia en la mayoría de los periodos, aunque se registran algunos intervalos con un leve riesgo de lloviznas, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Esto significa que, aunque el cielo esté nublado, es poco probable que los habitantes de Pontecesures necesiten paraguas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 40% hacia la tarde. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura se sentirá más agradable, aunque la presencia de nubes podría limitar el calentamiento del ambiente.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, aunque frescas por la mañana. La baja probabilidad de lluvia y el viento moderado permitirán que los residentes disfruten de sus actividades diarias sin mayores inconvenientes. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas y estar atentos a las condiciones del viento en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.