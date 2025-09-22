El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y las temperaturas comenzarán en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados a medida que avanza la mañana. La sensación de frescura será notable, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera.

A medida que el día progresa, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo agradable y cálido. La humedad relativa, que comenzará en un 80% por la mañana, disminuirá a un 33% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort y bienestar. Este descenso en la humedad también permitirá que el calor se sienta más llevadero, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad que oscilará entre 4 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente si involucran estructuras ligeras o elementos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que deseen disfrutar de eventos al aire libre, como ferias, mercados o simplemente un día de campo en los alrededores de Ponteareas.

A medida que el sol se ponga a las 20:31, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la noche. La noche se presentará fresca, por lo que se recomienda llevar una prenda abrigada si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Ponteareas será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.