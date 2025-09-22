El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

Hoy, 22 de septiembre de 2025, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 18 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, pero se espera que a mediodía se alcancen los 17 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. A medida que se acerque la tarde, la temperatura podría llegar a los 18 grados, ofreciendo un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 84% al amanecer, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 54% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 18 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas centrales. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Ponte Caldelas podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares.

En resumen, el tiempo en Ponte Caldelas para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que lleguen las primeras lluvias del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.