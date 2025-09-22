El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 78% al amanecer, pero irá disminuyendo progresivamente a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 40% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, la sensación térmica mejorará con el paso de las horas, haciendo que el tiempo sea más cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 3 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde, alcanzando rachas de hasta 19 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con el sol, hará que la temperatura se sienta más agradable.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 20:32, marcando el final de un día que, sin duda, será propicio para disfrutar de paseos y actividades al aire libre.

En resumen, Poio disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Con cielos despejados y temperaturas agradables, es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.