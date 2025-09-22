El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

Hoy, 22 de septiembre de 2025, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 19°C durante la tarde, proporcionando un día templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de nubes.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 54% hacia la tarde. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga agradable, aunque la presencia de nubes puede hacer que algunas personas sientan un ligero descenso en la temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando su intensidad hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día seco y cómodo. Sin embargo, la nubosidad persistente puede hacer que el sol no se sienta con toda su intensidad, lo que podría ser un alivio para aquellos que prefieren evitar el calor excesivo.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo templado y nuboso, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa fresca que puede surgir por la tarde.

