El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Oia según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Oia se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 16 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 22 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este rango térmico sugiere un día agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas y al caer la tarde.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. A medida que avance la jornada, la humedad se situará en torno al 32% por la tarde, lo que indica un ambiente seco y propicio para disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte con velocidades que variarán entre 11 y 21 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que el día progrese, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en la tarde. Este viento fresco puede ser un alivio ante las temperaturas más cálidas, pero es recomendable tener precaución, especialmente en áreas abiertas o cerca de la costa.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa, senderismo o simplemente relajarse en un parque.
El orto se producirá a las 08:22, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 20:32, ofreciendo una puesta de sol espectacular que los residentes y visitantes podrán disfrutar al final del día. En resumen, Oia se presenta como un destino ideal para disfrutar de un día soleado y cálido, con condiciones meteorológicas que favorecen el esparcimiento y la conexión con la naturaleza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.
