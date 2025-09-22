El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 14 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que descienda ligeramente hasta alcanzar los 11 grados a las 06:00 horas. Sin embargo, a partir de las 09:00 horas, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 12 grados a las 09:00 y 13 grados a las 10:00. Este aumento continuará durante el día, llegando a un máximo de 23 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta un 34% hacia las 17:00 horas. Este descenso en la humedad, combinado con el cielo despejado, contribuirá a una sensación térmica más agradable durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 14:00 y 18:00 horas, alcanzando hasta 38 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, aunque se recomienda tener precaución en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de O Rosal.

En resumen, el tiempo de hoy en O Rosal se caracteriza por un ambiente despejado, temperaturas agradables y vientos moderados, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el inicio del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.