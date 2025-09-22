El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, se presenta en O Porriño con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 76% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 40% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana pueda sentirse un poco más fresca y húmeda, las condiciones se tornarán más confortables a medida que se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas relacionadas con el viento, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para cerrar el día.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento ideal para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar actividades al aire libre o simplemente disfrutar de un paseo por la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.