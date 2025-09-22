El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, O Grove se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, pero a medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados durante las primeras horas del día, proporcionando un inicio fresco y agradable.

A medida que el día progrese, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 58% por la mañana y descenderá hasta un 41% hacia la tarde. Esto sugiere un ambiente más seco y cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento, que soplará predominantemente del norte y noreste, tendrá una velocidad moderada que variará entre 6 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a ráfagas de hasta 28 km/h en la tarde. Esta brisa fresca será un alivio en las horas más cálidas y contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de la belleza natural de O Grove, ya sea paseando por sus playas o explorando sus rutas de senderismo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa gallega.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados . El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:32. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para actividades al aire libre o simplemente para relajarse bajo las estrellas.

En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. La ausencia de lluvias y la brisa fresca del norte harán que este día sea memorable para residentes y visitantes por igual.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.