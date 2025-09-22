El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 21 grados, lo que será ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 56% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad aumentará nuevamente hacia la noche, alcanzando un 65% al final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, el viento será ligero, con ráfagas de hasta 6 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando velocidades de hasta 37 km/h en las horas pico. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más perceptible.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Nigrán disfruten de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 20:32 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 16 grados hacia la noche, lo que hará que sea recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.