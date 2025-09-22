El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C a las 11°C. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo alrededor de las 9:00 horas, donde se registrará un leve descenso a 10°C.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 20°C hacia las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 85% en la mañana a un 39% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calidez más agradable.

El viento, que soplará predominantemente del norte, tendrá una velocidad que variará a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 8 km/h, disminuyendo a 3 km/h en la tarde. Sin embargo, se anticipa que hacia el final de la jornada, el viento podría intensificarse nuevamente, alcanzando velocidades de hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y actividades en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14°C hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 20:31 horas, un espectáculo natural que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una reunión con amigos o simplemente relajarse en el jardín. Aprovecha este día soleado y cálido antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.