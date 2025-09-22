El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 11 grados, que descenderá ligeramente a 10 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados hasta las 08:00, ofreciendo un ambiente fresco ideal para actividades al aire libre.

A lo largo del día, se espera que el cielo continúe despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la luminosidad del sol. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 14 grados a las 12:00 y subiendo hasta los 19 grados en las horas más cálidas de la tarde, entre las 15:00 y las 16:00. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 88% en la mañana al 42% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h durante la mañana y la tarde. A las 12:00, se prevé que la racha máxima alcance los 38 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas abiertas. Sin embargo, se espera que el viento disminuya hacia la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre o eventos sociales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 23:00. El cielo seguirá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:31. En resumen, el tiempo en Moraña para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.