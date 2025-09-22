El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C a primera hora y alcanzarán un máximo de 21°C en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, se espera que las temperaturas comiencen a descender, situándose en torno a los 19°C hacia las 19:00 horas. La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada, pero irá disminuyendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 35% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, la sensación térmica será más confortable a medida que el sol calienta el ambiente.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. A lo largo del día, se prevé que la intensidad del viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando el viento soplará con mayor fuerza.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. La ausencia de nubes y la estabilidad del tiempo son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Mondariz.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 20:31 horas. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12°C hacia la medianoche. En resumen, el día de hoy en Mondariz se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.