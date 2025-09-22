El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 20°C durante la tarde, lo que sugiere un día templado y cómodo.

A lo largo de la jornada, la temperatura se mantendrá relativamente estable, con mínimas de 12°C en las primeras horas y un ligero aumento hacia el mediodía. La sensación térmica será agradable, gracias a la ausencia de precipitaciones, ya que se prevé un día completamente seco, sin probabilidades de lluvia en ninguna de las franjas horarias. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Moaña disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Con niveles que comenzarán en un 77% y disminuirán gradualmente a lo largo del día, se espera que la atmósfera se sienta fresca y agradable, especialmente en las horas de la mañana. A medida que avance la tarde, la humedad se estabilizará en torno al 65%, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cálido.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas. Sin embargo, estas condiciones de viento no deberían ser un impedimento para disfrutar de un paseo por la costa o una jornada en el campo.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día, ya sea realizando actividades deportivas, paseando por la playa o simplemente disfrutando de la belleza natural que ofrece la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.