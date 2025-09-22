El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, se presenta en Meis con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 11°C, con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca.
A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 11°C a 12°C, con un aumento gradual a lo largo del día. La humedad relativa será bastante alta al inicio, alcanzando un 79% en las primeras horas, pero se espera que disminuya a medida que el día avanza, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más cómodo y menos bochornoso.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades de hasta 2 km/h. Sin embargo, a partir del mediodía, se prevé un aumento en la intensidad del viento, que alcanzará ráfagas de hasta 41 km/h provenientes del norte. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.
A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se espera que lleguen a los 19°C. La tarde será ideal para disfrutar de paseos o actividades al aire libre, ya que el tiempo será templado y agradable.
Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12°C hacia la medianoche. El cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá observar las estrellas en un ambiente tranquilo y fresco. En resumen, el día de hoy en Meis se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.
- La nueva Praza do Rei: mirador a la ría con tumbonas, arbolado y gradas para eventos
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- La Policía investiga la paliza a un joven de madrugada en pleno centro de Vigo
- Obesidad en Galicia más allá de los fármacos: los rostros reales de la transformación
- La fragata rusa «Shtandart», vetada por Bruselas, irrumpe en aguas gallegas
- Un barco de Vigo localiza un «mensaje en una botella» a 2.000 metros de profundidad
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare