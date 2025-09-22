El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, se presenta en Meis con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 11°C, con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 11°C a 12°C, con un aumento gradual a lo largo del día. La humedad relativa será bastante alta al inicio, alcanzando un 79% en las primeras horas, pero se espera que disminuya a medida que el día avanza, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más cómodo y menos bochornoso.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades de hasta 2 km/h. Sin embargo, a partir del mediodía, se prevé un aumento en la intensidad del viento, que alcanzará ráfagas de hasta 41 km/h provenientes del norte. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se espera que lleguen a los 19°C. La tarde será ideal para disfrutar de paseos o actividades al aire libre, ya que el tiempo será templado y agradable.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12°C hacia la medianoche. El cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá observar las estrellas en un ambiente tranquilo y fresco. En resumen, el día de hoy en Meis se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables.

