El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, en Meaño, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, se mantendrá un ambiente agradable, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados, y una humedad relativa que se situará en torno al 71%.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán un máximo de 19 grados . La humedad irá disminuyendo gradualmente, llegando a un 42% en las horas más cálidas del día. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, permitirá disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre.

El viento será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que sople del norte-noreste con velocidades que variarán entre 5 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán especialmente durante la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en consecuencia, considerando la posibilidad de que el viento sople con fuerza en ciertos momentos.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol, que se espera para las 20:32. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 11 grados , y la humedad aumentará nuevamente, llegando a un 63% hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas moderadas y la ausencia de lluvias, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día, aunque se recomienda estar atentos a las ráfagas de viento que podrían hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.