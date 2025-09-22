El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando los 15 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 53% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el sol se eleva, la temperatura alcanzará su punto máximo de 20 grados en la tarde, lo que hará que sea un momento ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si están en zonas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes y visitantes de Marín disfruten de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 20:32. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 16 grados hacia la noche, lo que sugiere que será una velada fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que el otoño se instale por completo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.