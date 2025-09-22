El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 11 grados hacia el mediodía. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá la sensación de frescor. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades en las primeras horas y un leve incremento a un 10% entre las 08:00 y las 14:00, aunque no se anticipan lluvias significativas.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 16 grados en las horas centrales del día. El cielo se mantendrá mayormente nuboso, con algunas horas de poco nuboso, lo que podría ofrecer breves momentos de claridad. La humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 50% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando del norte con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia las 21:00. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 0% de posibilidades. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 88% hacia el final del día.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con temperaturas que variarán entre los 7 y 16 grados. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, el viento del norte y la alta humedad podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.