El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

Hoy, 22 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, manteniéndose estable durante la madrugada. A medida que el sol se eleva, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 19 grados hacia las 16:00 horas. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 17 grados a las 20:00 horas.

La humedad relativa será bastante variable a lo largo del día, comenzando en un 75% a medianoche y disminuyendo hasta un 42% en las horas centrales de la tarde. Esto sugiere un ambiente más seco y cómodo durante las horas más cálidas, lo que será ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente si planean estar al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un momento perfecto para salir y disfrutar de la belleza natural de la isla, ya sea paseando por la costa, realizando actividades deportivas o simplemente relajándose al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.