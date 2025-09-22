El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las 3 de la mañana.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 22 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Este ascenso se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 67% por la mañana, irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 32% hacia las 5 de la tarde. Esta combinación de temperaturas agradables y baja humedad hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 6 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h entre las 11 y las 12 del mediodía. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto significa que los residentes y visitantes de A Guarda podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:32, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en A Guarda para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.