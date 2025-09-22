El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de septiembre

El día de hoy, 22 de septiembre de 2025, Gondomar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 12°C. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo alrededor de las 2:00 AM, con 12°C, y posteriormente comenzará a aumentar ligeramente.

Durante la tarde, las temperaturas se elevarán, alcanzando un máximo de 21°C entre las 5:00 PM y las 6:00 PM. Este aumento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 68% por la mañana, irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 38% hacia las horas de la tarde. Esto sugiere que, a pesar de la calidez, el ambiente se sentirá más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h entre las 5:00 PM y las 6:00 PM. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. Los residentes de Gondomar podrán disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques y espacios abiertos sin preocuparse por la lluvia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16°C hacia las 10:00 PM. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que el otoño avance.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-21T21:02:12.